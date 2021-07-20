Главный тренер сборной России по волейболу Саммелвуо назвал фаворитов Олимпиады в Токио

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо поделился ожиданиями от Олимпиады в Токио и рассказал, как оценивает календарь группового этапа олимпийского турнира.

«Никак не могу это комментировать, поскольку от меня календарь вообще никак не зависит, — приводит слова тренера пресс-служба ОКР. — Какая есть жеребьевка, такая и есть. Это хорошо, что играем через день. После игры можно восстановиться, разобрать матч. Расписание очень комфортное, мне нравится.

Насколько Лига наций была полезна для подготовки? Очень полезна. Турнир был тяжелый, и он дал нам очень много информации. Мы посмотрели не только на себя, но и на другие команды. Исходя из результатов Лиги наций, главные фавориты Игр — Бразилия и Польша. Но очень многие могут бороться за медали, и разница в классе минимальная. Поэтому все будут решать маленькие детали. После Лиги наций мы определили для себя приоритетные направления работы. Времени на нее было не так много, а результаты увидим уже здесь, в Японии.

Бороться можно со всеми. Разве что Тунису и Венесуэле будет тяжело. А у всех остальных есть шансы.

Нам нужно двигаться от игры к игре. Главное — хорошо начать, поэтому думаем в первую очередь о матче с Аргентиной. Настраиваемся сделать на площадке все, что возможно. А загадывать так далеко, думать о Франции пока не будем. Но когда придет время этой игры, придут и мысли о реванше за поражение в Лиге наций. Но это будет потом".

В групповом этапе сборная России сыграет с командами Аргентины, США, Бразилии, Франции и Туниса.

Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа.