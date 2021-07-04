Мужская и женская сборные России по волейболу отказались от сборов в Токио перед Олимпиадой

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что мужская и женская сборные России отменили сборы в Токио перед Олимпийскими играми из-за пандемии коронавируса.

«У нас были запланированы сборы в Японии у мужчин и женщин с 14 июля. Но пришлось отказаться от этих планов, потому что с японской стороны были проблемы. Они не уверены, смогут ли принять команды, как было оговорено. Мы не знаем, смогли бы мы провести такие сборы, которые планировали.

По совокупности мы решили, что 18 июля мужская и женская сборные России напрямую вылетят в Токио. На адаптацию времени хватит», — цитирует Яременко ТАСС.

Ранее стали известны окончательные списки игроков мужской и женской сборной России по волейболу.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля — 8 августа.