Первой в истории Игр смешанной эстафетой в Токио завершился олимпийский турнир по триатлону. Весь мир сходит по этому виду спорта с ума, а Россия мало смотрит и не претендует на награды

Олимпиада-2020

Триатлон. Смешанная эстафета

1. Великобритания

2. США — 0.14

3. Франция — 0.23...

14. Россия — 3.32

Игры в Токио с их историческими прорывами открыли для российского зрителя массу новых видов спорта. Благодаря первым за много лет медалям, у нас посмотрели академическую греблю, стрельбу из лука или тхэквондо. И неожиданно выяснилось, что все это — понятно, динамично и вообще захватывающе. Даже странно, что тут почти нет своих фанатов. Есть куда менее очевидные виды, по которым страна почему-то сходит с ума.

Вообще, российские предпочтения в Токио катастрофически не совпадают с общемировыми. Начиная с того, что у нас лучше смотрят зимнюю Олимпиаду, хотя в абсолютном большинстве других стран зимние Игры по сравнению с летними — это примерно как «Макдоналдс» по сравнению с рестораном «Мишлен».

В Токио в пресс-центре на соревнованиях по фехтованию, например, масса свободных мест и почти сплошь наши журналисты. Зато на академической гребле или триатлоне столы нужно занимать за час до старта. Но команда ОКР здесь имеет минимальную поддержку. Почему так?

В переводе с триатлонного языка на русский

Как и всякий классный спорт, триатлон — это целая субкультура. Здесь своя музыка, свои шуточки и отдельная каста людей, которые все это понимают. «Шапочка повисла, получил пенальти и простоял 10 секунд в транзитке в пенальти-боксе», — рассказал после финиша Дмитрий Полянский. Переводим на обычный язык: по правилам, после плавания спортсмены должны оставить все свои вещи в специальной корзине в транзитной зоне (то есть зоне, где они переодеваются и оставляют велосипеды). Полянский недобросил шапочку и она повисла на бортике корзины. За это судьи попросили его 10 штрафных секунд постоять в специальном месте — пенальти-боксе.

Наша команда на тот момент боролась за топ-10. А представьте, как было бы обидно, если бы речь шла о медалях?.. Триатлон крут тем, что подобные ситуации здесь случаются почти на каждом старте. Мало просто уметь классно плыть, бежать и крутить велосипед. Нужно еще трясущимися руками застегнуть велошлем, попасть ногами в кроссовки, да и вообще найти свои вещи в огромной транзитке. Это, кстати, не так просто, как кажется — тот же Полянский, например, в ажиотаже проскочил свой велосипед.

Триатлон проводится в крутых местах — например, арена для него в Токио точно самое красивое место Олимпиады. Таких пейзажей, когда с одной стороны — вода с фантастическим мостом, а с другой — лес с цикадами, нет больше нигде. Триатлон супер-демократичен: на многих стартах любители стартуют вместе с профессионалами. Даже сейчас антивирусные меры здесь не такие жесткие, как на других стадионах. Ковидные самураи не смогли запретить триатлетам обнимашки со всеми подряд после финиша. Без них это уже был бы не триатлон.

Пока что триатлон в России идет по пути бега: он мега-популярен среди любителей, но не имеет никакого отношения к олимпийским достижениям. Людям интереснее заниматься самим, чем болеть у телевизора. Вот только зря. Если в легкой атлетике действительно во многих дисциплинах никто и никогда не обыграет африканцев, то здесь все очень открыто и доступно. Одна олимпийская чемпионка из Бермуд чего стоит.

Верный шанс для Парижа

Микст-эстафета для элитного триатлона пока в новинку, на Олимпиаде она прошла впервые. Победили британцы во главе с призером двух Олимпиад Джонатаном Браунли. Вообще-то братьев Браунли двое, и более известен старший Алистэр — двукратный олимпийский чемпион Рио и Лондона. Он пытался попасть и в Токио, но из-за травмы не сумел пройти отбор. Так что теперь младшенький отдувался за двоих. В личном турнире не получилось, хотя шансы были, а вот в эстафете Джонатан сделал гигантский отрыв. Его потом чуть не упустили, но запаса все же хватило для победы.

Россия по своему уровню объективно на медали не претендовала. А тут еще и несчастный случай с травмой Анастасии Горбуновой. В личной гонке Настя упала с велосипеда и вывихнула плечо. Так мы лишились лучшей пловчихи — Горбунова пришла в триатлон как раз из плавания и по идее в эстафете могла бы создать задел на первом этапе.

Разаренова вместе с братьями Полянскими боролись за топ-10, но в итоге — 14-е из 17-ти команд. Но тут крут сам факт, что мы выступали в этой гонке. Например, обоих олимпийских чемпионов — норвежца Кристиана Блюмменфельта и Флоры Даффи из Бермуд — на старте микст-эстафеты не было. По олимпийским правилам, участвовать в миксте могут только команды, у которых все четыре участника прошли личный отбор. Норвежцы с уроженцами Бермуд вот не справились, а мы вот — смогли!

Потенциально смешанная эстафета — наш верный шанс бороться за награды. Нужно только к Парижу найти четырех ровных спортсменов и готовить их конкретно к нужному формату. Все дело в том, что в миксте сокращенная дистанция — 300 м плавания, 8 км велосипеда и 2 км бега. Все вместе занимает в районе 20 минут. А «олимпийка», для сравнения, чуть меньше двух часов. Получается супер-спринт — примерно как 100 метров после марафона.

Видимо, с непривычки все и валились после финиша без сил. Добрую половину участников вообще увезли на инвалидных колясках. И это после дистанции, которую в России спокойно преодолевают на соревнованиях 10-летние дети!