Норвежец Блумменфельт завоевал золотую медаль в триатлоне, россиянин Дмитрий Полянский — 32-й
02:26
Норвежский спортсмен Кристиан Блумменфельт завоевал золотую медаль в триатлоне на Олимпиаде-2020.
Норвежец финишировал с результатом 1:45:04. Серебро завоевал британец Алекс Йи (1:45:15), замкнул тройку призеров новозеландец Хейден Уайлд (1:45:24).
Россияне Дмитрий и Игорь Полянские заняли 32-е (1:48:46) и 43-е (1:52:07) места соответственно.
Отметим, старт триатлона был повторен из-за лодки телетрансляции, которая помешала спортсменам начать заплыв.
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