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Норвежец Блумменфельт завоевал золотую медаль в триатлоне, россиянин Дмитрий Полянский — 32-й

02:26
Кристиан Блумменфельт. Фото Reuters
Кристиан Блумменфельт. Фото Reuters
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Норвежский спортсмен Кристиан Блумменфельт завоевал золотую медаль в триатлоне на Олимпиаде-2020.

Норвежец финишировал с результатом 1:45:04. Серебро завоевал британец Алекс Йи (1:45:15), замкнул тройку призеров новозеландец Хейден Уайлд (1:45:24).

Россияне Дмитрий и Игорь Полянские заняли 32-е (1:48:46) и 43-е (1:52:07) места соответственно.

Отметим, старт триатлона был повторен из-за лодки телетрансляции, которая помешала спортсменам начать заплыв.

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