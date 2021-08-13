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Допинг

Брат провалившего допинг-тест триатлониста Полянского был отстранен от соревнований

17:30
Игорь Полянский. Фото Getty Images
Игорь Полянский. Фото Getty Images
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил об отстранении брата российского триатлониста Игоря Полянского, который сдал положительный допинг-тест.

«Игорь Полянский и его брат Дмитрий отстранены от соревнований. Мы совместно с Федерацией триатлона России проводим самое тщательное расследование. Если вина спортсменов и других причастных к данному инциденту лиц будет доказана, их ждет максимально жесткое наказание», — сказал Матыцин.

5 августа Всемирная федерация триатлона была проинформирована аккредитованной ВАДА лабораторией, что допинг-проба, отобранная у Игоря Полянского, показала неблагоприятный аналитический результат. В пробе спортсмена был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Игорь Полянский был протестирован во внесоревновательный период 21 июля во Владивостоке по инициативе Всемирной федерации триатлона.

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