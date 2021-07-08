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«Чувствовала себя как на сковородке». История российской триатлонистки, которая дебютирует на Олимпиаде

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 15:45
Анастасия Горбунова. Фото Instagram
Анастасия Горбунова. Фото Instagram
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Анастасия Горбунова выдержала дикую жару Мексики и теперь мечтает о медалях Игр.

На Олимпийских играх в Токио в триатлоне впервые будут разыгрываться целых три комплекта наград — в личных соревнованиях и в смешанной эстафете. И во всех трех видах будут участвовать наши спортсмены — пусть и в нейтральном статусе. Для российского триатлона это большой успех. Причем право выступать на Играх наши триатлеты выгрызли героически и в самый последний момент — на заключительном этапе Кубка мира в Мексике.

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Плавала в 29-градусной воде, это очень горячо

— Как получилось, что вам пришлось отбираться на Олимпиаду в самый последний момент? Отбор ведь шел целых два года.

— Первый отборочный год я провалила. Я тогда выступала в Мировой серии, а к стартам такого уровня я не была готова ни морально, ни физически. По рангу они гораздо выше, чем Кубки мира. Там я занимала 40-е места и, естественно, никаких очков для олимпийского отбора не зарабатывала. В основном все очки я получила уже во второй год, когда работала с тренером Русланом Тереховым. Я сделала максимальное количество стартов и, в принципе, спасла свой шанс на Олимпиаду.

— Седьмое место на этапе Кубка мира в Мексике — вообще лучший результат в вашей карьере.

— Это удивительно, потому что по московскому времени соревнования проходили ночью, а я не успела перестроиться под местный часовой пояс. Чувствовала себя тяжело. Но при этом понимала, что это последний шанс. И если я не сделаю все возможное и даже чуть больше, то, очень вероятно, пролечу мимо Олимпиады.

— В Мексике же еще была дикая жара. Это не создало проблем?

— К этому я заранее готовилась. У себя в Пензе плавала в 29-градусной воде, для бассейна это прямо очень горячо. Причем получилось это случайно: бассейн открытый и в основном предназначен не для спортсменов, а просто для любителей покупаться. Им-то комфортно, но когда делаешь в такой воде рабочие тренировки, то совсем несладко... Но и результат был: после плавания в Мексике я была первой и чувствовала себя очень хорошо. Велосипед прошел в пределах нормального, и к беговому этапу я уже знала, кто мои конкурентки в борьбе за олимпийскую лицензию. Вцепилась зубами и терпела, чтобы меня никто не обошел.

— Как себя чувствовали в этот момент?

— Примерно как на сковородке! Духота и влажность были дикие, голова буквально кипела. Ощущения такие, словно ты только что вышел из сауны. После финиша я, наверное, еще час не могла отойти...

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Результат в топ-10 будет для меня супер

— Как вы вообще оказались в таком мегасложном виде спорта, как триатлон?

— У меня мама — тренер по плаванию, а папа — по триатлону. Так что сначала я только плавала, а лет с 14 начала пробовать триатлон. Сначала не понравилось, потому что очень тяжело и порой приходится себя по-настоящему истязать. Но постепенно поняла, что в триатлоне у меня больше шансов чего-то добиться, чем в чистом плавании. А потом и нравиться стало, когда появились результаты.

— В России особо нет условий для триатлона в зимний период. Где вы тренируетесь?

— Дома бываю только весной и летом, это правда. Зимой никак, потому что плавать еще можно в бассейне, а велосипед — только если дома станок крутить. В основном в холодное время года уезжали на Кипр. Но в этом году Кипр был закрыт из-за пандемии, и мы тренировались в Турции.

— Есть же еще зимний вариант триатлона, где вместо плавания — лыжная гонка.

— В подростковом возрасте я много тренировалась на лыжах. Это тоже вариант, как улучшать выносливость. И когда ты зимой в России, других путей особо и нет. Но сейчас уже на лыжах не катаюсь, просто времени нет.

— Расскажите об олимпийском триатлоне в Токио. Там же тоже будут жара и духота.

— Два года назад у нас там была олимпийская квалификация. Влажность, наверное, не такая большая, как в Мексике, но все равно очень тяжело. Вода такая же горячая, 30 градусов. Плюс очень техничная велотрасса. Над техникой прохождения поворотов я сейчас работаю отдельно. А к жаре и духоте будем адаптироваться на заключительном сборе во Владивостоке.

— Чего реально можно от вас ждать на Олимпиаде?

— В призах хотят быть все, и я не исключение. Объективно, если получится попасть хотя бы в топ-10 — для меня это будет супер.

— В России сейчас бум любительского триатлона. Все мечтают сделать Ironman, на коммерческих стартах дефицит слотов. На вас, профессионалах, это как-то сказывается?

— Особо нет. У любителей другие дистанции и вообще все другое. Мы никак не пересекаемся. Хотя, конечно, я рада, что многим людям нравится триатлон. И конкуренция в элите сейчас очень заметно выросла, потому что приходят новые, молодые спортсменки. Возможно, как раз из-за популярности нашего вида спорта в целом.

Анастасия Горбунова
Родилась 17 мая 1994 года. Живет в Пензе.
Бронзовый призер чемпионата Европы в смешанной эстафете (2017). Серебряный призер молодежного чемпионата Европы в смешанной эстафете (2017).
Лучшее место на этапах Кубка мира — 7-е.
Место в мировом рейтинге — 77-е.

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