Россиянка Горбунова упала во время соревнований по триатлону на Олимпиаде

Российская спортсменка Анастасия Горбунова упала во время соревнований по триатлону на Олимпиаде в Токио, сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

На этапе велогонки россиянка спортсменка не смогла удержаться на мокрой трассе.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.