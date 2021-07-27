Россиянка Горбунова упала во время соревнований по триатлону на Олимпиаде
01:43
Российская спортсменка Анастасия Горбунова упала во время соревнований по триатлону на Олимпиаде в Токио, сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).
На этапе велогонки россиянка спортсменка не смогла удержаться на мокрой трассе.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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