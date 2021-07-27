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Сборная Бермудских островов завоевала вторую медаль в истории Олимпиад

03:34
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Спортсменка Флори Даффи из Бермуд завоевала золотую медаль Олимпиады в триатлоне.

Для сборной Бермудских островов это вторая медаль в истории Олимпиад: на Играх-1976 в Монреале боксер Кларенс Хилл принес своей стране бронзу.

Бермуды дебютировали на летних Олимпийских играх в 1936 году в Берлине и с тех пор пропустили только Олимпиаду-1980 в Москве. В зимних Олимпийских играх Бермуды впервые приняли участие в 1992 году в Альбервиле и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады.

На Олимпиаде-2020 в Токио Бермудские острова представлены двумя спортсменами: Флори Даффи (триатлон) и Дара Ализаде (академическая гребля).

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Сергей Разин все материалы автора

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