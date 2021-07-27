Сборная Бермудских островов завоевала вторую медаль в истории Олимпиад

Спортсменка Флори Даффи из Бермуд завоевала золотую медаль Олимпиады в триатлоне.

Для сборной Бермудских островов это вторая медаль в истории Олимпиад: на Играх-1976 в Монреале боксер Кларенс Хилл принес своей стране бронзу.

Бермуды дебютировали на летних Олимпийских играх в 1936 году в Берлине и с тех пор пропустили только Олимпиаду-1980 в Москве. В зимних Олимпийских играх Бермуды впервые приняли участие в 1992 году в Альбервиле и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады.

На Олимпиаде-2020 в Токио Бермудские острова представлены двумя спортсменами: Флори Даффи (триатлон) и Дара Ализаде (академическая гребля).