Старт женских соревнований по триатлону на Олимпиаде отложен из-за погоды
00:35
Начало соревнований по триатлону у женщин на Олимпиаде в Токио отложено из-за погодных условий, сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).
Триатлонистки должны были стартовать в 00.30 по московскому времени. Россию представляют Александра Разаренова и Анастасия Горбунова.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
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