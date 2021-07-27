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Старт женских соревнований по триатлону на Олимпиаде отложен из-за погоды

00:35
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Начало соревнований по триатлону у женщин на Олимпиаде в Токио отложено из-за погодных условий, сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Триатлонистки должны были стартовать в 00.30 по московскому времени. Россию представляют Александра Разаренова и Анастасия Горбунова.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/1818

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Евгений Петров все материалы автора

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