Лодка телетрансляции чуть не задавила триатлонистов на Олимпиаде: старт заплыва повторили

Во время старта мужского триатлона на Олимпиаде-2020 произошел курьезный момент.

Лодка телетрансляции подплыла слишком близко к стартовому мостику спортсменов. После старта она не успела отплыть от триатлонистов, из-за чего часть спортсменов не смогла начать заплыв. При этом лодка двигалась задним ходом и чуть не задавила нескольких атлетов в воде.

That was absolutely chaos boat nearly ran over them bloody ridiculous #Olympics #Triathlon pic.twitter.com/ZbHd4b4Ajq — Laurabarr39 (@laurabarr39) July 25, 2021

Триатлон стартовал на Олимпиаде-2020 в 0:30 мск. В соревновании принимают участие россияне Дмитрий и Игорь Полянские.