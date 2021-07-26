Лодка телетрансляции чуть не задавила триатлонистов на Олимпиаде: старт заплыва повторили
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Во время старта мужского триатлона на Олимпиаде-2020 произошел курьезный момент.
Лодка телетрансляции подплыла слишком близко к стартовому мостику спортсменов. После старта она не успела отплыть от триатлонистов, из-за чего часть спортсменов не смогла начать заплыв. При этом лодка двигалась задним ходом и чуть не задавила нескольких атлетов в воде.
That was absolutely chaos boat nearly ran over them bloody ridiculous #Olympics #Triathlon pic.twitter.com/ZbHd4b4Ajq— Laurabarr39 (@laurabarr39) July 25, 2021
Триатлон стартовал на Олимпиаде-2020 в 0:30 мск. В соревновании принимают участие россияне Дмитрий и Игорь Полянские.
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