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Лодка телетрансляции чуть не задавила триатлонистов на Олимпиаде: старт заплыва повторили

01:10
Старт триатлона на Олимпиаде-2020. Фото Twitter
Старт триатлона на Олимпиаде-2020. Фото Twitter
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Во время старта мужского триатлона на Олимпиаде-2020 произошел курьезный момент.

Лодка телетрансляции подплыла слишком близко к стартовому мостику спортсменов. После старта она не успела отплыть от триатлонистов, из-за чего часть спортсменов не смогла начать заплыв. При этом лодка двигалась задним ходом и чуть не задавила нескольких атлетов в воде.

Триатлон стартовал на Олимпиаде-2020 в 0:30 мск. В соревновании принимают участие россияне Дмитрий и Игорь Полянские.

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Сергей Разин все материалы автора

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