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Дмитрий Полянский: «Получил штраф за то, что не попал шапочкой в корзину»

04:01

Россияне Александра Разоренова, Анастасия Горбунова и Дмитрий и Игорь Полянские, которые стали 14-ми в смешанной эстафете, прокомментировали свое выступление.

— Было очень волнительно выступать в первой в истории олимпийской смешанной эстафете, — рассказал Дмитрий Полянский. — Тем более, нам не так часто из-за ковида в последнее время удавалось пробовать микст. Выступили не без косяков, я на своем этапе пробежал велосипед и потерял на этом несколько секунд. Но мы боролись, особенно молодец Настя Горбунова, которая выступала с травмой после личной гонки. Изначально мы хотели ее ставить на первый этап, потому что Настя сильнее плывет. Но из-за травмы плеча плыть в борьбе Настя не могла. Пришлось ставить Сашу Разоренову, у которой плавание не самая сильная сторона. Но она молодец, справилась, выплыла в группе и передала эстафету довольно хорошо. В целом, нам удалось навязать борьбу. Если бы не обидные ошибки в транзитной зоне, плюс пенальти...

— Что такое пенальти и за что вам его дали?

— Пенальти — это 10 штрафных секунд, которые ты должен отстоять в пенальти-боксе в транзитке. Для такой скоростной дистанции с огромной конкуренцией — это много. И получил я его очень обидно: после плавания не попал шапочкой в корзину. По правилам ее нужно было оставить четко внутри, а у меня она повисла на бортике. Буквально самый краешек свисал!

— На плавании я контролировала плечо, потому что у меня сустав вылетел, — сказала Горбунова. — Плыла чуть потише и другой техникой, чем могла бы. На вело и беге травма никак не сказывалась. Обидно, потому что в личной гонке я хотела попасть в «десятку» или «пятнашку». Но из-за падения не получилось.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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