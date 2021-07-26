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Победитель триатлона Блумменфельт не смог самостоятельно покинуть зону финиша

02:44
Кристиан Блумменфельт.
Кристиан Блумменфельт.
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Норвежский спортсмен Кристиан Блумменфельт завоевал золотую медаль в триатлоне на Олимпиаде-2020.

После победы норвежец упал на землю и не смог самостоятельно покинуть зону финиша. Блумменфельту помог один из членов персонала, а также бронзовый призер Хейден Уайлд из Новой Зеландии. После этого норвежца посадили в кресло-коляску.

Блумменфельт финишировал с результатом 1:45:04. Серебро завоевал британец Алекс Йи (1:45:15), замкнул тройку призеров новозеландец Хейден Уайлд (1:45:24).

Россияне Дмитрий и Игорь Полянские заняли 32-е (1:48:46) и 43-е (1:52:07) места соответственно.

Отметим, старт триатлона был повторен из-за лодки телетрансляции, которая помешала спортсменам начать заплыв.

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Сергей Разин все материалы автора

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