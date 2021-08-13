Российского триатлониста, выступившего на Олимпиаде, поймали на допинге. Что теперь грозит нашему спорту?

Международный союз триатлонистов объявил, что 21 июля Игорь Полянский сдал положительную пробу на запрещенный препарат эритропоэтин. Теперь ему грозят четыре года дисквалификации.

История с Полянским — первый допинг-скандал с нашей сборной на Олимпийских играх. Хотя положительную пробу Игорь сдал еще до отъезда в Токио, на заключительном сборе команды во Владивостоке.

— Проба «А» показала наличие в крови атлета запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина, — подтвердила национальная федерация. — Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы — атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе, в отношении тренеров спортсмена.

Игры в Токио для Полянского — четвертые, раньше проблем с допингом не было

На Игры в Токио Полянский приехал в статусе второго номера сборной (выше — только его брат Дмитрий). Игорь в последний момент отобрался на Олимпиаду и взял лицензию невероятными усилиями. Зато благодаря ней мы получили возможность стартовать в смешанной эстафете — первой в олимпийской истории триатлона.

В личной гонке Игорь занял 43-е место (Дмитрий был 32-м), но оба брата признавались, что экономили силы для эстафеты. Там при хорошем раскладе мы могли бы зацепиться за место в топ-8. Однако Анастасия Горбунова — лучшая пловчиха в команде, в личной гонке упала и травмировала плечо. На эстафету она вышла, но выступить в свою силу не смогла из-за травмы. В итоге наш квартет занял только 14-е место. Скорее всего, теперь этот результат будет аннулирован.

Вообще, братья Полянские — одни из самых узнаваемых российских триатлетов. Олимпиада в Токио стала для Игоря уже четвертой в карьере, а ведь ему всего 31 год. Он побеждал на этапах Кубка мира (второй по уровню международный старт в триатлоне) и брал медали на чемпионатах Европы. Никаких вопросов по части допинга к нему ранее не было.

Теперь Игорь имеет право вскрыть пробу В, и в случае, если анализ подтвердится, дальше уже доказывать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде. Но учитывая характер найденного препарата (ЭПО — тяжелейший допинг, который невозможно принять случайно), сделать это будет крайне сложно.

Удивительно, что в триатлоне — виде спорта, который десятилетиями обходился без громких допинг-скандалов — это уже второй случай поимки участника Игр в Токио. Еще по ходу Олимпиады положительную пробу сдала украинская спортсменка Юлия Елистратова. Причем нашли у нее тот же препарат, что и у Полянского — ЭПО. Супруг Елистратовой Владимир Турбаевский (в прошлом известный российский триатлонист и соперник того же Полянского) в качестве одной из версий попадания ЭПО в организм назвал прививку от коронавируса. Потому что ЭПО — это всегда инъекция, невозможно употребить препарат, например, с пищей или в результате «заражения» от других людей.

Девятый скандал

Помимо случаев с Полянским и Елистратовой, известно еще о семи допинговых инцидентах во время Олимпиады-2020. Правда, непосредственно в Токио были поймано только четыре спортсмена (все они легкоатлеты). А остальным, как Елистратовой и Полянскому, приветы прилетели по итогам тестирования накануне Игр.

Во время ОИ-2020 был пойман бахрейнский бегун на 1500 метров марокканского происхождения Садик Миху, который был уличен в использовании запрещенного метода (переливание крови). Также попались кенийский бегун Марк Одиамбо и толкатель ядра Беник Абрамян из Грузии — в их пробах в Токио нашли стероиды. Британский спринтер Чиджинду Уджа сдал в японской столице положительный анализ на остарин, и теперь всей четверке из Великобритании грозит отъем серебряных медалей в эстафете 4х100 метров.

Кроме Елистратовой и Полянского, допинговые неприятности из-за июньских и июльских внесоревновательных тестов возникли у нигерийской бегуньи-спринтера Блессинг Окагбаре — она выступила в Токио в предварительных забегах на 100 метров, но перед полуфиналом узнала, что еще дома сдала положительный тест на гормон роста. Также положительным оказался тест на остарин бразильский волейболистки Тандары Кайшета, который спортсменка сдала 7 июля на предолимпийских сборах. Проверка в том случае заняла почти месяц, и сборная Бразилии узнала о допинговом инциденте лишь 6 августа, когда Кайшета успела провести на Олимпиаде шесть матчей.

Известно также об инциденте с австралийским наездником Джейми Кермондом, который успел сесть на самолет, летящий на Олимпиаду, но в этот самый момент национальная федерация конного спорта отстранила спортсмена за кокаин. Впрочем, в случае с Кермондом и Елистратовой антидопинговым организациям удалось предотвратить выступление на Олимпиаде спортсмена, подозреваемого в употреблении допинга. А вот дела Полянского, Тандары и Окагбаре свидетельствуют, что ITA — структура, созданная МОК для борьбы с допингом — не справилась с обязанностью обеспечить чистоту участников олимпийских стартов.

Промедление ставит под вопрос чистоту Олимпиады

Конечно, сейчас антидопинговые чиновники будут ссылаться на сложности с логистикой в эпоху пандемии пандемией и на бюрократические проволочки (поскольку решение об отстранении подозреваемых спортсменов выносит не ITA, а международные федерации). Однако факт остается фактом. К началу и даже к окончанию некоторых соревнований в Токио проверка внесоревновательных тестов, взятых у спортсменов до Олимпиады, не была завершена. И еще неизвестно, какие здесь нас ждут новые неприятные сюрпризы. Учитывая резонанс всех допинговых дел на Играх, такая медлительность негативно отражается на имидже всего олимпийского движения.

Дело Полянского — второй допинговый случай со спортсменами из токийской заявки сборной ОКР. Перед самым выездом в Токио команды по академической гребле стало известно о том, что два наших гребца — Павел Сорин и Никита Моргачев — сдали положительные тесты на мельдоний. Подозреваемые были исключены из числа участников Игр, а национальная федерация решила снять со стартов весь экипаж парной четверки, поскольку «уровень мастерства дублеров не соответствовал олимпийским стандартам». Сорин и Моргачев категорически отрицали свою вину и были направлены для проверки на полиграфе. Однако внятных объяснений, как такой широко известный допинг попал в организмы спортсменов, мы пока не дождались.