Федерация триатлона России проведет расследование в отношении Полянского и его тренеров

Федерация триатлона России проведет расследование в отношении Игоря Полянского и тренеров спортсмена. Международная федерация триатлона объявила, что российский спортсмен сдал положительный допинг-тест, который был сделан 21 июля во Владивостоке.

«Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена», — сказал собеседник ТАСС.

Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в спортивном арбитражном суде (CAS).