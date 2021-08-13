Федерация триатлона России проведет расследование в отношении Полянского и его тренеров
01:37
Федерация триатлона России проведет расследование в отношении Игоря Полянского и тренеров спортсмена. Международная федерация триатлона объявила, что российский спортсмен сдал положительный допинг-тест, который был сделан 21 июля во Владивостоке.
«Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена», — сказал собеседник ТАСС.
Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в спортивном арбитражном суде (CAS).
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