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Допинг

Российский триатлонист Турбаевский отстранен из-за нарушения антидопинговых правил

18:00

Российский триатлонист Владимир Турбаевский отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon).

Решение принято на основании постановления антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS). В образцах крови, собранных в июне и июле 2014 года и в августе 2020 года, были обнаружены отклонения, которые указывают на манипуляции с ней.

Все результаты Турбаевского в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года будут аннулированы.

37-летний Турбаевский является призером чемпионатов Европы в эстафете.

Дополнительная информация:

https://www.triathlon.org/news/article/anti_doping_notification_russian_athlete_vladimir_turbayevskiy

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Екатерина Савостина все материалы автора

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