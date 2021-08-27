Российский триатлонист Турбаевский отстранен из-за нарушения антидопинговых правил
Российский триатлонист Владимир Турбаевский отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon).
Решение принято на основании постановления антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS). В образцах крови, собранных в июне и июле 2014 года и в августе 2020 года, были обнаружены отклонения, которые указывают на манипуляции с ней.
Все результаты Турбаевского в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года будут аннулированы.
37-летний Турбаевский является призером чемпионатов Европы в эстафете.
Дополнительная информация:
https://www.triathlon.org/news/article/anti_doping_notification_russian_athlete_vladimir_turbayevskiy
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