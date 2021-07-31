Британские триатлонисты выиграли золотые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Токио. Их результат — 1 час 23 минуты и 41 секунда.

Вторыми стали американские спортсмены, проигравшие лидерам 14 секунд. Замкнули тройку лучших французы, которые отстали от олимпийских чемпионов на 23 секунды.

Это была первая в истории Олимпиады смешанная эстафета в триатлоне.

За Россию в этой дисциплине выступали Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова, Игорь Полянский. Они показали 14-й результат.