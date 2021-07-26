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Нескольким участникам триатлона Олимпиады стало плохо от перегрева

07:38
Триатлонист Бенце Бичак. Фото Reuters Триатлонист Макс Штудер. Фото Reuters Нескольким участникам триатлона Олимпиады стало плохо от перегрева. Фото AFP
Триатлонист Бенце Бичак. Фото Reuters
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Участники триатлона Олимпиады плохо себя почувствовали после финиша из-за высокой температуры в Токио.

Сегодня, 26 июля, несколько спортсменов триатлона после финиша долгое время отходили от перегрева. Участники соревнований лежали на земле не в силах подняться. К некотором приходили на помощь тренеры и персонал. Победитель соревнований Кристиан Блумменфельт не смог самостоятельно покинуть стадион. Его под руки вывели в раздевалку.

Отметим, что начало соревнований специально перенесли на более ранее время, чтобы избежать жары, однако это не помогло. На момент старта триатлона температура достигала 30 градусов при влажности 67,1 процента.

Триатлонист Макс Штудер. Фото Reuters
Триатлонист Макс Штудер. Фото Reuters
Триатлонист Бенце Бичак. Фото Reuters
Триатлонист Бенце Бичак. Фото Reuters

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Виктория Кравченко все материалы автора

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