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Журналист, спровоцировавший Медведева: «Может, он просто не понял вопрос? Я не утверждал, что русские — обманщики»

08:31
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Журналист из Чили, с которым произошел конфликт у теннисиста Даниила Медведева в микст-зоне на Олимпиаде в Токио, рассказал «СЭ» свою версию произошедшего.

После матча с Фабио Фоньини Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде».

«Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения, — пояснил чилиец корреспонденту «СЭ». — Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, он просто не понял вопрос».

Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира, обыграв Фоньини 6:2, 3:6, 6:2.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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