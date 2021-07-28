Журналист из Чили, с которым произошел конфликт у теннисиста Даниила Медведева в микст-зоне на Олимпиаде в Токио, рассказал «СЭ» свою версию произошедшего.

После матча с Фабио Фоньини Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде».

«Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения, — пояснил чилиец корреспонденту «СЭ». — Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, он просто не понял вопрос».

Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира, обыграв Фоньини 6:2, 3:6, 6:2.