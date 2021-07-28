Хачанов вышел в 1/4 финала теннисного олимпийского турнира
08:31
Россиянин Карен Хачанов вышел в 1/4 финала теннисного олимпийского турнира. В 1/8 финала он в трех сетах победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 2:6, 6:1.
В четвертьфинале 25-летний российский теннисист встретится с победителем матча между французом Уго Умбером (14-й номер посева) и греком Стефаносом Циципасом (3).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Карен Хачанов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:1, 2:6, 6:1
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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