Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Хачанов вышел в 1/4 финала теннисного олимпийского турнира

08:31
Теги:

Россиянин Карен Хачанов вышел в 1/4 финала теннисного олимпийского турнира. В 1/8 финала он в трех сетах победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 2:6, 6:1.

В четвертьфинале 25-летний российский теннисист встретится с победителем матча между французом Уго Умбером (14-й номер посева) и греком Стефаносом Циципасом (3).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Карен Хачанов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:1, 2:6, 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Олимпиада, прогноз на 28 июля: россияне штурмуют четыре золота
Черный дым от пожара окутал квартиру на западе Москвы
Байден заявил о «проблемах» экономики России и запутался
Заходивший на посадку самолет разбился в США
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события