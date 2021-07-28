Россиянин Карен Хачанов вышел в 1/4 финала теннисного олимпийского турнира. В 1/8 финала он в трех сетах победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 2:6, 6:1.

В четвертьфинале 25-летний российский теннисист встретится с победителем матча между французом Уго Умбером (14-й номер посева) и греком Стефаносом Циципасом (3).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Карен Хачанов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:1, 2:6, 6:1