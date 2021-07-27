Вице-президент Федерации тенниса России: «Карацеву не хватило до победы чуть больше, чем его сопернику»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Аслана Карацева от Жереми Шарди в 1/16 финала Олимпиады в Токио (5:7, 6:4, 3:6).

«Аслану не хватило понемножку в каждом элементе. Он, в принципе, первый сет мог довести до конца, во втором — одна обидная двойная. С другой стороны, он уже играл с Шарди на Уимблдоне и не смог его победить. Это спорт, упорный матч, каждый хотел выиграть, Аслану не хватило до победы чуть больше, чем его сопернику», — сказал Селиваненко «СЭ».

Селиваненко не считает, что остановка матча Карацева из-за тайфуна повлияла на расстановку сил и исход игры.

«На сегодняшний день Карацев с Шарди — игроки примерно одного порядка. Поможет ли сегодняшнее поражение в большей концентрации на миксте? Здесь нет прямой зависимости. Понятно, что, когда ты играешь несколько матчей в день, особенно на жаре, это нелегко, но прямой зависимости тут нет», — добавил Селиваненко.