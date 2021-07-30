В Федерации тенниса России назвали выдающимся достижением русский финал в миксте на Олимпиаде-2020

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе Елены Весниной и Аслана Карацева в полуфинале Олимпиады в миксте. Они победили сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

«Это выдающееся достижение! Все увидели, какой увлекательный микст. Игра доставила удовольствие всем. Наши победили очень сильных соперников. Одна наша пара играла против первого номера среди женщин Эшли Барти. Другая пара играла против Новака Джоковича. Эти победы особенно ценные. Все по делу, хотя и везение было на нашей стороне. Абсолютно заслуженный результат. Будем просто смотреть хорошую игру в финале. Результаты говорят сами за себя», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале Олимпиады Веснина и Карацев сыграют с другой российской парой — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Матч за золото состоится 1 августа, начало — в 9:00 (мск).