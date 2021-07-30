Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выходе Карена Хачанова в финал Олимпиады в одиночном разряде. В полуфинале он обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3).

Также 30 июля в полуфинале сербский теннисист Новак Джокович уступил немцу Александру Звереву со счетом 6:1, 3:6, 1:6.

«Джокович расстроен, он ни разу Олимпиаду не выигрывал.

Карен завтра потренируется, посмотрим. Он сейчас так подает, что вполне может обыграть любого. Главное, чтобы не было мандража. Мне уже звонят, предлагают на русский кубок пригласить Карена и Зверева", — сказал Тарпищев.

Финал состоится 1 августа.