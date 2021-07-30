Вячеслав Фетисов поблагодарил санкции за русский финал в миксте на Олимпиаде-2020 в Токио

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал выход российских теннисистов Елены Весниной и Аслана Карацева в финал Олимпиады-2020.

В полуфинальном матче они одолели сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович — 7:6 (7:4), 7:5.

«Россия сейчас везде выигрывает там, где она раньше не выигрывала, — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой. — Ребята хотят доказать, что они могут побеждать там, где от них не ждали. Это большой сюрприз для всех остальных. Их мотивирует желание победить, они большие труженики все. И эта ситуация с отсутствием гимна, флага не демотивирует, а наоборот придает уверенности. Но мне неприятно слышать не наш гимн, а что-то такое заменительное. Олимпийские игры для того и были придуманы, чтобы остановить конфликты, за время игр постараться найти решение. А дискриминировать наших спортсменов и всех, кто участвует, уже не совсем корректно. А то, что это сработало как дополнительная мотивация для ребят — спасибо санкционерам».

В финале в Токио встретятся российские пары Андрей Рублев/Анастасия Павлюченкова и Карацев/Веснина. Матч за золото состоится 1 августа, начало — в 9:00 (мск).