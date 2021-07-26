Свитолина сменит фамилию на Монфис только после завершения карьеры

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что возьмет фамилию своего мужа Гаэля Монфиса только после окончания карьеры.

«Я не знаю, почему некоторые ресурсы поменяли мою фамилию, — цитирует украинку but.org.ua.- Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни.

Я достигла многого под этой фамилией, и меня знают как Свитолину. У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля (смеется). Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией».

Свитолина и Монфис 16 июля сыграли свадьбу в Швейцарии. После этого украинка сменила фамилию в соцсетях. Свитолина выступает на Олимпиаде в Токио. В матче второго раунда она сыграет с австралийкой Алйой Томлянович.