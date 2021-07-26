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Свитолина сменит фамилию на Монфис только после завершения карьеры

00:57
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Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что возьмет фамилию своего мужа Гаэля Монфиса только после окончания карьеры.

«Я не знаю, почему некоторые ресурсы поменяли мою фамилию, — цитирует украинку but.org.ua.- Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни.

Я достигла многого под этой фамилией, и меня знают как Свитолину. У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля (смеется). Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией».

Свитолина и Монфис 16 июля сыграли свадьбу в Швейцарии. После этого украинка сменила фамилию в соцсетях. Свитолина выступает на Олимпиаде в Токио. В матче второго раунда она сыграет с австралийкой Алйой Томлянович.

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Евгений Петров все материалы автора

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