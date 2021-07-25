Циципас обыграл Кольшрайбера в первом круге Олимпиады в Токио
13:12
Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер проиграл греку Стефаносу Циципасу в 1-м круге одиночного разряда Олимпиады в Токио.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Стефанос Циципас (Греция) — 1:2 (3:6, 6:3, 3:6)
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