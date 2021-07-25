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Циципас обыграл Кольшрайбера в первом круге Олимпиады в Токио

13:12

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер проиграл греку Стефаносу Циципасу в 1-м круге одиночного разряда Олимпиады в Токио.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Стефанос Циципас (Греция) — 1:2 (3:6, 6:3, 3:6)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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