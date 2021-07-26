Теннис Медведев — Нагал на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию матча мужского турнира Игр
07:45
Утром 26 июля в Токио (Япония) россиянин Даниил Медведев сыграет с Сумитом Нагалом из Индии в 1/16 финала олимпийского турнира среди мужчин по теннису. Встреча начнется примерно в 08.00 — 09.00 (мск).
Ранее 25-летний Медведев одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана — 6:4, 7:6 (10:8) на Олимпийских играх-2020.
В первом раунде турнира 23-летний Нагал выиграл у узбекистанца Дениса Истомина — 6:4, 6:7, 6:4.
Следить за онлайн-трансляцией матча Медведев — Нагал можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч! Игра».
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