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«Подготовка к Олимпиаде началась». Хачанов выложил фото с тренировочного сбора

21:23
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографии из Южно-Сахалинска. Там члены сборной России по теннису проводят последний сбор перед Олимпиадой в Токио.

«Приступил к тренировкам. Рад снова вернуться к команде. Подготовка к Олимпийским играм началась. Скоро в Токио», — написал Хачанов в Instagram.

Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)

На Играх-2020 Хачанов выступит в одиночном разряде и в паре с Андреем Рублевым. В одиночный мужской турнир помимо Хачанова и Рублева заявлены Даниил Медведев и Аслан Карацев. В женский — Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. В мужском парном разряде также сыграют Карацев/Медведев, в женском — Кудерметова/Веснина.

Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир — с 24 июля по 1 августа.

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