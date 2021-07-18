Медведев отправился на Олимпиаду
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Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что отправился на Олимпиаду.
«По дороге в Токио», — написал Медведев в Twitter.
Кроме Медведева, Россию на Олимпийских играх в мужской части сетки представят Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.
Напомним, что в Токио действует режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Он был введен 12 июля и продлится до 22 августа.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
On the way ?? @Tokyo2020— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) July 17, 2021
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