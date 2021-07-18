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Медведев отправился на Олимпиаду

00:30
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Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что отправился на Олимпиаду.

«По дороге в Токио», — написал Медведев в Twitter.

Кроме Медведева, Россию на Олимпийских играх в мужской части сетки представят Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Напомним, что в Токио действует режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Он был введен 12 июля и продлится до 22 августа.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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