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Кудерметова — о сборной России по теннису: «Команда «красавчиков»

14:29
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала фото с членами российской команды по теннису. Они проводят совместный сбор в Южно-Сахалинске перед Олимпиадой в Токио.

«Команда... «красавчиков», — написала Кудерметова в Instagram.

Публикация от Veronika Kudermetova (@v.kudermetova)

На Играх-2020 Кудерметова сыграет в парном разряде с Еленой Весниной. В одиночный женский турнир помимо Весниной и Кудерметовой заявлены Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. В мужской — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. В мужском парном разряде сыграют Карацев/Медведев, Хачанов/Рублев.

Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир — с 24 июля по 1 августа.

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