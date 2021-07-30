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Павлюченкова и Рублев вышли в финал микста на Олимпиаде в Токио

12:58
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Фото Reuters
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Фото Reuters
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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале микста на Олимпиаде в Токио.

Продолжительность встречи составила 1 час и 43 минуты. Павлюченкова и Рублев одержали победу со счетом 5:7, 6:4, 13:11.

В финале олимпийского микста Павлюченкова и Рублев встретятся с победителем матча Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия).

В параллельном матче мужского одиночного разряда немец Александр Зверев победил серба Новака Джоковича и вышел в финал Олимпиады, где сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

1/2 финала

Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев (Россия) — Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия) — 5:7, 6:4, 13:11

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Иван Торопцев все материалы автора

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