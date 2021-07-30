Павлюченкова и Рублев вышли в финал микста на Олимпиаде в Токио
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале микста на Олимпиаде в Токио.
Продолжительность встречи составила 1 час и 43 минуты. Павлюченкова и Рублев одержали победу со счетом 5:7, 6:4, 13:11.
В финале олимпийского микста Павлюченкова и Рублев встретятся с победителем матча Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия).
В параллельном матче мужского одиночного разряда немец Александр Зверев победил серба Новака Джоковича и вышел в финал Олимпиады, где сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Микст
Парный разряд
1/2 финала
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев (Россия) — Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия) — 5:7, 6:4, 13:11
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