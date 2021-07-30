Зверев победил Джоковича и сыграет с Хачановым в финале Олимпиады

Немецкий теннисист Александр Зверев победил серба Новака Джоковича в полуфинале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут. Зверев одержал победу в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:1.

В финале одиночного мужского разряда Зверев сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Матч состоится 1 августа.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/2 финала

Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия) — 1:6, 6:3, 6:1