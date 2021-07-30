Зверев победил Джоковича и сыграет с Хачановым в финале Олимпиады
12:56
Немецкий теннисист Александр Зверев победил серба Новака Джоковича в полуфинале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут. Зверев одержал победу в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:1.
В финале одиночного мужского разряда Зверев сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Матч состоится 1 августа.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1/2 финала
Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия) — 1:6, 6:3, 6:1
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