Павлюченкова и Рублев выиграли первый сет у Весниной и Карацева в финале Олимпиады
13:54
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли первый сет у соотечественников Елены Весниной и Аслана Карацева в финале теннисного турнира Олимпийских игр в Токио — 6:3.
Весниной и Карацеву удалось использовать брейк-пойнт в третьем гейме, но это не спасло пару от поражения в первом сете — они дважды кряду отдали свою подачу.
Напомним, ранее бронзу Игр получила пара Эшли Барти/Джон Пирс из Австралии. Сербская пара Нина Стоянович / Новак Джокович снялась с матча за 3-е место.
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