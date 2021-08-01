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Павлюченкова и Рублев выиграли первый сет у Весниной и Карацева в финале Олимпиады

13:54
Павлюченкова и Рублев выиграли первый сет у Весниной и Карацева в финале Олимпиады. Фото AFP
Павлюченкова и Рублев выиграли первый сет у Весниной и Карацева в финале Олимпиады. Фото AFP
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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли первый сет у соотечественников Елены Весниной и Аслана Карацева в финале теннисного турнира Олимпийских игр в Токио — 6:3.

Весниной и Карацеву удалось использовать брейк-пойнт в третьем гейме, но это не спасло пару от поражения в первом сете — они дважды кряду отдали свою подачу.

Напомним, ранее бронзу Игр получила пара Эшли Барти/Джон Пирс из Австралии. Сербская пара Нина Стоянович / Новак Джокович снялась с матча за 3-е место.

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