Медведев: «У Хачанова хорошие шансы против Пабло»

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Пабло Карреньо-Бусты в 1/4 финала Олимпиады-2020 рассказал, у кого из соотечественников есть шансы на медаль.

«Думаю, в миксте. Лена, Аслан еще не играли, но мне кажется, есть шанс сыграть русский финал . У них крутые пары, — отметил Медведев. — Понятно, что микст — непредсказуемая вещь, Аслану с Леной нужно еще выйти в полуфинал. Ничего предсказывать нельзя, но шанс есть. У Карена Хачанова хорошие шансы против Пабло, потому что не думаю, что тот будет играть так же, как сегодня. Шансы на медаль есть. На золотую с Новаком тяжело претендовать, но его тоже можно обыгрывать».