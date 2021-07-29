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Медведев: «У Хачанова хорошие шансы против Пабло»

14:12
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Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Пабло Карреньо-Бусты в 1/4 финала Олимпиады-2020 рассказал, у кого из соотечественников есть шансы на медаль.

«Думаю, в миксте. Лена, Аслан еще не играли, но мне кажется, есть шанс сыграть русский финал . У них крутые пары, — отметил Медведев. — Понятно, что микст — непредсказуемая вещь, Аслану с Леной нужно еще выйти в полуфинал. Ничего предсказывать нельзя, но шанс есть. У Карена Хачанова хорошие шансы против Пабло, потому что не думаю, что тот будет играть так же, как сегодня. Шансы на медаль есть. На золотую с Новаком тяжело претендовать, но его тоже можно обыгрывать».

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Артем Калинин все материалы автора

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