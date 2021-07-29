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Медведев — о вылете с Олимпиады: «Втройне обидно и стыдно, что не получилось показать результат»

14:04
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Пабло Карреньо-Бусты в 1/4 финала Олимпиады-2020 поделился мнением о прошедшей игре.

«Я проигрывал ему, по-моему, только один раз, но это было раньше, когда я не играл на том уровне, на котором играю сейчас.Для меня было удивительно. Всегда стараюсь показывать свой уровень. Выше головы прыгнуть не могу. Понятное дело, иногда ты играешь чуть хуже, чуть лучше, но сегодня я играл в неплохой теннис. Если Пабло будет играть на таком же уровне, как сегодня, может спокойной выиграть Мастерс, ни отдав ни сета. Знаю, о чем говорю.

Мой нецензурный выкрик в конце матча? Я был на 100 процентов готов. Ничего не болело. Даже лучше, чем в первом сете чувствовал себя во втором.

Это первый турнир в жизни, где я действительно почувствовал, что играю не за себя. У нас здесь нет ни призовых денег, живем как и все ребята. Впервые после юниоров почувствовал, что играю не за себя, а за кого-то, в данном случае за страну. Втройне обидно и стыдно, что не получилось показать уровень результата, на который способен. Такова жизнь, таков теннис. Придется переключиться и думать о Канаде, выбора нет", — сказал Медведев.

Карреньо-Буста в полуфинале турнира сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

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