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Медведев присоединился к олимпийской сборной России в Токио

08:45
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Даниил Медведев прибыл в Токио и присоединился к национальной команде перед стартом Олимпиады.

«Ночью мы прилетели из Южно-Сахалинска, где были созданы идеальные условия для подготовки к Играм. Перелетели чартером «Авроры», и хочу отметить, что с точки зрения логистики в Токио все организовано отлично. Никаких нареканий, все достойно, команда уже заселилась в Олимпийскую деревню.

Медведев к команде присоединился, прилетел после всех. К сожалению, он не смог посетить сбор из-за необходимости получения визы в США, где после Игр стартует US Open», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа. Кроме Медведева Россию на Играх в мужской части сетки представят Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11931419

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