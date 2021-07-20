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Джокович заявил, что едет на Олимпиаду за золотом

07:33
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на Олимпиаде в Токио.

«Я еду на Олимпиаду в Токио за золотом. Это не секрет. Когда ты представляешь свою страну на Олимпийских играх, это чувство не похоже ни на что другое», — приводит слова Джоковича ITF.

34-летний Джокович в этом сезоне выиграл первые три турнира «Большого шлема». Он может стать первым теннисистом, который выиграл «Золотой шлем» (4+1) после Штеффи Граф в 1988 году.

Соревнования по теннису на Олимпиаде-2020 пройдут с 24 июля по 1 августа. На предыдущих Играх в Рио обладателем золота в одиночном мужском разряде стал британец Энди Маррей.

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Сергей Разин все материалы автора

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