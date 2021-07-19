Российский тренер сдал подозрительный тест на коронавирус по прибытии в Токио
07:34
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о подозрительном результате теста на коронавирус у тренера сборной России по теннису Игоря Куницына.
«Мы прилетели накануне и попали в ситуацию, когда тест на ковид одного из наших тренеров вызвал подозрение. Пришлось Куницыну делать повторный тест, а нам всем еще ждать. И хотя второе тестирование заняло время, у нас не было никакого напряга, что сидим, потеем. Время ожидания прошло довольно быстро», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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