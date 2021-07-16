В ФТР объяснили отсутствие Звонаревой в заявке на Олимпиаду в Токио

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал отсутствие Веры Звонаревой в заявке на Олимпиаду в Токио.

«Вера после Уимблдона сделала исследование, которое показало, что она не готова играть, — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Она приняла решение, что нет смысла выступать. Здоровье должно быть дороже. Получается, что второй женской пары у нас не будет. Но зато у нас получилась пара, которая на сегодняшний момент одна из сильнейших в мире. С одной стороны, мы имеем одну пару. С другой, эта наиболее оптимальная комбинация. Заявки на микст будут делаться на месте. Если Веснина будет играть микст, то она выступит в трех турнирах одновременно. Насколько я понимаю, Лена рвется в бой и уверена, что у нее хватит сил».

На Играх-2020 Веснина сыграет в паре с Вероникой Кудерметовой. На одиночный турнир помимо Весниной и Кудерметовой заявлены Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.