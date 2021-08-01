Карацев: «Мне повезло в какой-то степени, что была пандемия»

Российский теннисист Аслан Карацев после финального матча в миксте на Олимпиаде в Токио отметил, что ему повезло вытсупить на Играх.

Карацев: «Очень счастлив играть на Олимпийских играх с Леной. У нас с ней так же уже сложился финал на «Ролан Гарросе», — отметил Карацев. — Мы взяли этот опыт, хорошо сыграли тут, но в финале не сложилось, да, обидно, но мы взяли второе место. Мне повезло в какой-то степени, что была пандемия. В прошлом году Олимпиада не состоялась, а я только в прошлом году начал набирать рейтинговые очки. Все удачно сложилось».

Веснина: «Мне тоже повезло, что была пандемия».

Напомним, российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Карацева в финале микста на Олимпиаде в Токио со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.