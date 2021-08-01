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Елена Веснина: «Футбол в нашей стране ничего не переплюнет»

16:04
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Российская теннисистка Елена Веснина считает, что теннис не станет спортом номер один в России.

1 августа Веснина в паре с Асланом Карацевым проиграла в финале микста на Олимпиаде Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 11:13.

— Не пора ли сделать теннис спортом номер один в России?

— У нас сейчас очень хорошие времена в теннисе, особенно в мужском. Выступили очень успешно. Теннис приносит нам медали, в том числе, золотые уже несколько Олимпиад. Но, мне кажется, футбол в нашей стране ничего не переплюнет.

«Хотелось бы, конечно, чтобы теннису уделялось больше внимания, чтобы строилось больше кортов, больше уделялось внимания детскому спорту и его развитию. Надеюсь, что выступление на Олимпиаде в Токио каким-то образом даст толчок тому, чтобы теннису в нашей стране уделялось больше внимания, чтобы больше детей занималось этим видом спорта», — добавила Веснина.

1 августа еще один российский теннисист Карен Хачанов в финале одиночного разряда проиграл немцу Александру Звереву и стал серебряным призером Олимпиады.

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Артем Калинин все материалы автора

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