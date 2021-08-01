Рублев ответил на вопрос о поведении тренера Карацева в олимпийском финале

Россиянин Андрей Рублев отреагировал на поведение тренера соотечественника Аслана Карацева, с которым они соперничали за золото Олимпийских игр в миксте.

«У меня отличные отношения с Асланом и его тренером. Я просто подумал, что было не слишком правильно так себя вести. Когда мы с Настей были на его стороне корта, он кричал на ту сторону корта, где были Аслан и Елена. Для меня нормально, если бы он поддерживал их пару, когда она находилась рядом с ним. Весь мат я терпел. Но на супер-тай-брейке высказал... Просто сказал, что не надо так себя вести», — сказал Рублев.