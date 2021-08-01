Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Рублев ответил на вопрос о поведении тренера Карацева в олимпийском финале

16:18
Теги:

Россиянин Андрей Рублев отреагировал на поведение тренера соотечественника Аслана Карацева, с которым они соперничали за золото Олимпийских игр в миксте.

«У меня отличные отношения с Асланом и его тренером. Я просто подумал, что было не слишком правильно так себя вести. Когда мы с Настей были на его стороне корта, он кричал на ту сторону корта, где были Аслан и Елена. Для меня нормально, если бы он поддерживал их пару, когда она находилась рядом с ним. Весь мат я терпел. Но на супер-тай-брейке высказал... Просто сказал, что не надо так себя вести», — сказал Рублев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

Павлюченкова и Рублев выиграли российский финал Олимпиады. Золото и серебро в миксте — первые для нашей сборной в истории
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Весь мир поддерживает Симону Байлз. А Россия готова сожрать Клишину
МОК поменяет правила допуска трансгендеров. Выступление Лорел Хаббард в Токио — начало кошмара
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события