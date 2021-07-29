Фоньини про обвинения в гомофобии: «Я люблю ЛГБТ-сообщество и приношу извинения за эту чушь»
Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал обвинения в гомофобии.
Ранее стало известно, что 34-летний итальянец во время матча 1/8 финала Олимпиады против Даниила Медведева (2:6, 6:3, 2:6) пять раз использовал слово frocio. На русский язык это можно перевести как «мужчина нетрадиционной ориентации», только в более грубой форме.
По словам Фоньини, он адресовал это выражение себе и не хотел оскорбить чьи-либо чувства.
«Жара ударила мне в голову! В матче я использовал по отношению к себе действительно глупое выражение. Очевидно, я не хотел оскорбить чьи-либо чувства. Я люблю ЛГБТ-сообщество и приношу извинения за ту чушь, которую я произносил», — написал Фоньини в сторис Instagram на фоне радужных цветов.
Напомним, что в начале июня Фоньини во время матча ударил кулаком по ракетке и разбил костяшку.
Медведев в четвертьфинале Олимпиады сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Буста.
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