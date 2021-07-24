Олег Матыцин поздравил Артамонова с бронзой Олимпиады

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил россиянина Михаила Артамонова с бронзовой медалью Олимпиады в Токио. Он стал третьим в соревнованиях по тхэквондо.

«Поздравляю Михаила Артамонова и его тренеров с завоеванием бронзовой медали в тхэквондо в категории до 58 кг, — цитирует министра ТАСС 24 июля. — На старте турнира наш спортсмен уступил, но затем сумел собраться и в поединке за третье место победил аргентинца Лукаса Гузмана.

Олимпийская награда россиянина в тхэквондо очень важна для дальнейшего развития в нашей стране этого вида спорта. Желаю Михаилу, в активе которого есть серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы, новых побед и достижений».

Артамонов победил аргентинца Лукаса Гузмана в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг. Олимпиада в Токио проходит с 24 июля по 8 августа.