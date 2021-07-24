Тхэквондист Артамонов поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали Олимпиады
Бронзовый медалист Олимпийских игр российский тхэквондист Михаил Артамонов заявил, что в схватке за третье место важно было выдержать высокий темп и измотать соперника, план удалось полностью выполнить.
«Эмоции у меня сейчас довольно разносторонние, потому что в начале дня я проиграл схватку, — сказал Артамонов РИА Новости. — Думал, что мне не представится возможность побороться хотя бы за бронзу. Но все сложилось как нельзя удачно. Такая возможность представилась и решил, что надо за нее хвататься обеими руками.
Самым главным было вымотать соперника, потому что я знал — он много гоняет и выстоять три раунда ему было бы довольно тяжело. Во втором раунде я решил уделать упор на удары — просто бил-бил-бил, рассчитывая набирать баллы. А в том моменте, когда он встал, я почувствовал, что силы у него закончились. И что сейчас надо давить и пытаться взять баллы. Во втором раунде я сделал отрыв и в третьем надо было просто удержать темп. И у меня это получилось, все прошло по плану».
Артамонов в поединке за бронзовую награду весовой категории до 58 килограммов в субботу победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана — 15:10.
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