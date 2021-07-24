Бронзовый призер Олимпиады Артамонов провел два часа на допинг-контроле
20:28
Российский тхэквондист Михаил Артамонов после соревнований провел на допинг-контроле два часа, сообщил его тренер Илья Пак.
«Он тяжело сдает допинг-контроль. Весогонка, потеря жидкости. Около двух часов он просидел на допинг-контроле», — цитирует Пака ТАСС 24 июля.
Артамонов завоевал вторую медаль на Играх в Токио для российской команды, победив в поединке за бронзу аргентинца Лукаса Гузмана.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
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