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Бронзовый призер Олимпиады Артамонов провел два часа на допинг-контроле

20:28
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Российский тхэквондист Михаил Артамонов после соревнований провел на допинг-контроле два часа, сообщил его тренер Илья Пак.

«Он тяжело сдает допинг-контроль. Весогонка, потеря жидкости. Около двух часов он просидел на допинг-контроле», — цитирует Пака ТАСС 24 июля.

Артамонов завоевал вторую медаль на Играх в Токио для российской команды, победив в поединке за бронзу аргентинца Лукаса Гузмана.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11979899

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Евгений Петров все материалы автора

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