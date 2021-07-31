Российские синхронистки готовы к соревнованиям на Олимпиаде. Видео
01:52
Российские синхронистки готовятся выступить на Олимпийских играх в Токио. Пресс-служба ОКР опубликовала в Telegram видео, на котором россиянки кричат олимпийский девиз: «Быстрее! Выше! Сильнее! Вместе!», складывая руку на руку.
«Наши синхронистки в полной боевой готовности!» — написал ОКР.
Россию на Олимпиаде в Токио в синхронном плавании представят Светлана Ромашкина, Светлана Колесниченко, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Вероника Калинина.
Соревнования по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио пройдут с 1 по 7 августа.
5526 голосов
Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?
Читайте также
«Эта гонка, вероятно, не была чистой». Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал
«Мы с родителями не смотрели на политику». Хоккеист из Западной Украины попал в ЦСКА, а теперь его выбрали на драфте НХЛ
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю