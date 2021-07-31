Российские синхронистки готовы к соревнованиям на Олимпиаде. Видео

Российские синхронистки готовятся выступить на Олимпийских играх в Токио. Пресс-служба ОКР опубликовала в Telegram видео, на котором россиянки кричат олимпийский девиз: «Быстрее! Выше! Сильнее! Вместе!», складывая руку на руку.

«Наши синхронистки в полной боевой готовности!» — написал ОКР.

Россию на Олимпиаде в Токио в синхронном плавании представят Светлана Ромашкина, Светлана Колесниченко, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Вероника Калинина.

Соревнования по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио пройдут с 1 по 7 августа.