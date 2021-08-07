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Российская синхронистка Пацкевич высказалась о мандраже перед выходом на соревнования Олимпиады

15:44

Российская синхронистка Александра Пацкевич рассказала о волнении перед выступлением в финале Олимпиады в Токио, узнав о результате гимнасток Арины и Дины Авериных.

«Когда видишь новости — этот выиграл Олимпиаду впервые за 25 лет, эти — за 30... А потом видишь — эти проиграли впервые за 125 тысяч лет, думаешь, блин, а мы в какой же категории... И это добавляет мандража только перед выходом», — сказала Пацкевич.

Ранее сборная России по синхронному плаванию выиграла золото в группах на Олимпиаде в Токио.

Гимнастка Дина Аверина набрала 107,650 балла и заняла второе место в финале Игр.

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Артем Калинин все материалы автора

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