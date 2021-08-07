Пацкевич: «Пусть не было гимна, но когда звучит классика, до мурашек пробирает всех»
15:41
Российская синхронистка Александра Пацкевич, выигравшая золото в группах на Олимпиаде в Токио, поделилась эмоциями от награждения.
«Рада, что так сложилось, когда нас выстроили на награждении по алфавиту. Я стояла рядом со Светой и надела на нее седьмую золотую медаль, — отметила Пацкевич. — Пусть не было гимна, но когда звучит классика, до мурашек пробирает всех. Это надо прочувствовать. Я в моменте».
В составе российской команды выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований.
Второе место заняла сборная Китая (193,5310 балла), на третьем месте — Украина (190,3018).
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