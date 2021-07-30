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Чикунова уступила 0,04 секунды американке в споре за бронзу Олимпиады на 200 м брассом, Схунмакер победила с мировым рекордом

04:48
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Российская пловчиха Евгения Чикунова заняла четвертое место на Олимпиаде-2020 на 200 метрах брассом.

16-летняя россиянка показала результат 2.20,88. Золотую медаль завоевала Татьяна Схунмакер из ЮАР, установив новый мировой рекорд (2.18,95), серебро у американки Лилли Линг (2.19,92), замкнула тройку призеров еще одна американка Анни Лэйзор (2.20,84).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

200 м брасс

Финал

1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 2.18,95 МР

2. Лилли Кинг (США) — 2.19,92

3. Анни Лэйзор (США) — 2.20,84

4. Евгения Чикунова (Россия) — 2.20,88

5. Кайлин Корбетт (ЮАР) — 2.22,06

6. Молли Реншоу (Великобритания) — 2.22,65

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