Чикунова уступила 0,04 секунды американке в споре за бронзу Олимпиады на 200 м брассом, Схунмакер победила с мировым рекордом
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Российская пловчиха Евгения Чикунова заняла четвертое место на Олимпиаде-2020 на 200 метрах брассом.
16-летняя россиянка показала результат 2.20,88. Золотую медаль завоевала Татьяна Схунмакер из ЮАР, установив новый мировой рекорд (2.18,95), серебро у американки Лилли Линг (2.19,92), замкнула тройку призеров еще одна американка Анни Лэйзор (2.20,84).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
200 м брасс
Финал
1. Татьяна Схунмакер (ЮАР) — 2.18,95 МР
2. Лилли Кинг (США) — 2.19,92
3. Анни Лэйзор (США) — 2.20,84
4. Евгения Чикунова (Россия) — 2.20,88
5. Кайлин Корбетт (ЮАР) — 2.22,06
6. Молли Реншоу (Великобритания) — 2.22,65
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