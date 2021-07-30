Российский пловец Минаков вышел в финал Олимпиады на 100 метрах баттерфляем
04:40
Россиянин Андрей Минаков вышел в финал Олимпиады-2020 на 100 метрах баттерфляем.
19-летний спортсмен с результатом 51.11 занял пятое место по итогам полуфинала.
Финальный заплыв пройдет завтра, 31 июля, и начнется в 4:30 мск.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м баттерфляй
Полуфиналы
1. Кэлеб Дрессел (США) — 49,71
2. Кристоф Милак (Венгрия) — 50,31
3. Ноэ Понти (Швейцария) — 50,76
5. Андрей Минаков (Россия) — 51,11
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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