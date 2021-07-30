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Российский пловец Минаков вышел в финал Олимпиады на 100 метрах баттерфляем

04:40
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Россиянин Андрей Минаков вышел в финал Олимпиады-2020 на 100 метрах баттерфляем.

19-летний спортсмен с результатом 51.11 занял пятое место по итогам полуфинала.

Финальный заплыв пройдет завтра, 31 июля, и начнется в 4:30 мск.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м баттерфляй

Полуфиналы

1. Кэлеб Дрессел (США) — 49,71

2. Кристоф Милак (Венгрия) — 50,31

3. Ноэ Понти (Швейцария) — 50,76

5. Андрей Минаков (Россия) — 51,11

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Сергей Разин все материалы автора

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