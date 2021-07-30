Российский пловец Минаков вышел в финал Олимпиады на 100 метрах баттерфляем

Финальный заплыв пройдет завтра, 31 июля, и начнется в 4:30 мск.

19-летний спортсмен с результатом 51.11 занял пятое место по итогам полуфинала.

Россиянин Андрей Минаков вышел в финал Олимпиады-2020 на 100 метрах баттерфляем.

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